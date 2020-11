Comunitatea evreiască din R. Moldova și Avocatul poporului condamnă profanarea mormintelor din Cimitirul evreiesc din Chișinău

03:20

Uniunea Europeană a spus că a luat act de constatările observatorilor misiunii OSCE privind nereguli semnalate în timpul scrutinul prezidențial din 1 noiembrie, inclusiv transportul organizat al alegătorilor şi alegațiile privind mituirea lor. Bruxellesul a anunţat că va continua să urmărească îndeaproape evoluțiile în perioada de până la cel de-al doilea tur de scrutin, precum și în timpul acestuia. Într-un comunicat al purtătorului de cuvânt al șefului diplomației europene, UE reamintește că R. Moldova trebuie să organizeze alegeri „credibile, transparente și incluzive” şi recomandă autorităților de la Chișinău să evite practicile care nu corespund standarde internaționale privind alegerile democratice. Despre interesul Bruxelles-ului pentru un proces electoral liber, corect şi democratic în R. Moldova vorbeşte europarlamentarul român Siegfried Mureşan, preşedintele Delegaţiei Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere UE – Republica Moldova.Europa Liberă: Cât interes există, actualmente, din partea Bruxelles-ului pentru acest scrutin prezidențial din R. Moldova, turul al doilea urmând să aibă loc pe data de 15 noiembrie?Siegfried Mureșan: „Uniunea Europeană (UE) înțelege foarte clar că, pentru a putea trăi în siguranță și stabilitate în interiorul granițelor UE, este esențială stabilitatea, siguranța și prosperitatea și în țările din vecinătatea imediată a UE. R. Moldova este un stat care are frontieră directă cu România, cu UE și de aceea UE este direct interesată de ce se întâmplă în R. Moldova, de stabilitate și alegeri libere, democratice, corecte, un sistem politic transparent, pluripartinic - sunt o condiție esențială pentru o relație bună între UE și R. Moldova, de aceea este și în interesul UE ca R. Moldova să prospere, să fie stabilă și interesul față de aceste alegeri...”Europa Liberă: În zilele rămase până pe 15 noiembrie se va discuta foarte mult despre relația R. Moldova cu Estul și cu Vestul. Iară, chiar o primă ieșire a dlui Dodon a arătat că o va ataca dur pe Maia Sandu și chiar a acuzat-o că, dacă Maia Sandu, dacă va câștiga alegerile, va lua exemplu de la statele UE și va închide total țara pe o perioadă de câteva luni, din cauza pandemiei COVID-19. Cum ar trebui să înțelegem acest mesaj pe care-l transmite Igor Dodon alegătorilor, dar și partenerilor externi ai Moldovei? Ce-ar însemna că Moldova ar putea să ia pildă de la țările UE și să-și închidă total porțile pe o perioadă de două-trei luni?Siegfried Mureșan: „Obligația zero a președintelui oricărei țări este să asigure sănătatea populației. Cetățenii R. Moldova au toate motivele să creadă că astăzi situația epidemiologică în R. Moldova ar fi putut fi mai bună, dacă ar fi existat un guvern competent care să ia măsurile necesare și un președinte care să pună preț pe medici, pe epidemiologi, pe oameni de știință, să pună preț pe adevăr, pe cifre, nu pe propagandă, nu doar pe populisme. Situația în R. Moldova ar fi fost mai bună. Dacă s-ar fi luat decizii raționale, multe vieți ar fi putut fi salvate. Sănătatea este prioritară, iar pentru asta trebuie, evident, îngrădită răspândirea virusului. Trebuie luate toate măsurile de distanțare socială. Peste tot unde se poate, oamenii să lucreze de la domiciliu. Oamenii trebuie să înțeleagă că activitățile care nu sunt esențiale trebuie amânate pentru perioada de după pandemie. Și aici președintele are un rol esențial în a ghida poporul, în a explica și a informa în aceste vremuri, trebuie să se bazeze pe știință și pe adevăr. Aceste mesaje sunt foarte importante. Nu este vorba despre închiderea țării. Pentru a putea evita măsuri de închidere a activității economice, un președinte care să comunice și să fie în parteneriat cu cetățenii este foarte important. Fiindcă, cu cât președintele comunică mai clar despre riscuri, cu cât informează oamenii mai bine, cu cât oamenii respectă mai bine regulile, cu atât măsuri de oprire a activității economice se pot evita. Dacă există un președinte care a pierdut situația de sub control, care nu comunică oamenilor cum pot ei înșiși opri răspândirea virusului, atunci și situația continuă să se agraveze.”Europa Liberă: Eu o să-l mai citez încă o dată pe Igor Dodon care, iarăși, a acuzat-o pe dna Sandu că ea, dacă va ajunge la cârma țării, va fi cea care va sta cu mâna întinsă la UE pentru următoarea doză de credit. De la Bruxelles se cerșesc asistența, banii, creditele, granturile?Siegfried Mureșan: „Cel mai mult R. Moldova are de câștigat dacă are în fruntea statului un om politic care este credibil. Relația dintre UE și orice țară este o relație de la egal la egal, este cooperare bazată pe respectarea angajamentelor asumate. Și, din păcate, am avut în ultimii ani în R. Moldova guverne care nu și-au respectat angajamentele asumate, care nu au implementat reformele și la care sprijinul european nu a putut veni. Și am avut Guvernul Maia Sandu care au implementat reforme și sprijinul a venit. Guvernul Maia Sandu, vreau să spun foarte clar, nu a stat cu mâna întinsă la UE, ci a muncit, a modernizat R. Moldova și, ca atare, sprijinul de la UE a venit, trebuie de spus foarte clar, că acei oameni politici care nu au reușit să aducă sprijinul de la UE sunt ei înșiși vinovați, pentru că nu au îndeplinit reformele. Iar Maia Sandu este un om politic care a îndeplinit reformele cât a fost în fruntea guvernului. Sprijinul a venit ca urmare a măsurilor bune luate, nu ca urmare a statului cu mâna întinsă. Dar, întotdeauna, când oamenii politici nu au realizări, înțeleg să-și înlocuiască realizările cu vorbe, cu atacuri, trebuie să inventeze mereu un inamic imaginar pentru a-și justifica propria incapacitate, propria incompetență și oamenii cred că între timp au înțeles acest lucru. Au înțeles că trebuie să ai în fruntea țării politicieni care să-și respecte angajamentele, politicieni care să cunoască problemele și să le rezolve. Politicieni care nu au soluții, care vin numai cu declarații, nu reușesc să îmbunătățească viața oamenilor și cu atât mai mult se vede acest lucru într-o perioadă de pandemie.”Europa Liberă: Bruxellesul, insistent, cere reforme, iar implementarea reformelor ar trebui să aducă prosperitate, bunăstare în casele cetățenilor R. Moldova. Chiar credeți că atât de mult poate să sperie ducerea la capăt a reformelor pe cei care guvernează?Siegfried Mureșan: „Păi, în primul rând, este vorba de domnia legii. Reformele principale de pe agenda europeană sunt reformele care vizează combaterea corupției, vizează statul de drept, vizează instituții puternice, independente, care să-și îndeplinească misiunea, inclusiv cu o justiție independentă. Și, da, cred că sunt oameni politici care nu-și doresc domnia legii. Am avut și noi, în România, astfel de oameni politici, inclusiv foarte influenți, unii din ei, chiar acum, sunt după gratii, execută pedepse de închisoare. Eu cred că R. Moldova are nevoie acum, mai mult decât oricând, de politicieni care vor legi clare și care vor conduce țara cu legea în mână, și nu care doresc legi aproximative, pe care să spere că le pot după aceea ocoli.”Europa Liberă: Dvs. ați spus că ar fi bine să fie îmbunătățită cooperarea R. Moldova cu UE, pentru că ar fi fost înghețat dialogul la nivel înalt, dar Igor Dodon spune că victoria Maiei Sandu ar putea șubrezi relația cu Federația Rusă, iar de la Moscova, pentru că și de acolo au fost comentate rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale organizate pe 1 noiembrie, Moscova zice că va colabora cu orice președinte ales de cetățenii acestei țări.Siegfried Mureșan: „Cred că cei doi candidați s-au prezentat foarte clar, nu doar în ultimele săptămâni, ci în ultimii ani, privind orientarea lor geostrategică și cred că cei doi candidați au arătat, de asemenea, în ultimii ani, care dintre ei poate obține beneficii pentru R. Moldova din relațiile cu partenerii internaționali. Invit oamenii să analizeze foarte atent realizările celor doi candidați în relația cu partenerii R. Moldova și să ia o decizie pe baza acestor realizări. Realizările oamenilor politici, când se prezintă în fața oamenilor, contează mult mai mult decât declarațiile de intenție pe viitor. Întotdeauna, când ai un om politic pe buletinul de vot, te uiți la ce a făcut până atunci, nu la ce promite că va face de acum încolo, pentru că e clar că nu va face nici în viitor mai mult decât a făcut până acum.”Europa Liberă: Credeți că aceste alegeri pun întrebare ori cu Estul, ori cu Vestul în R. Moldova?Siegfried Mureșan: „Cred că aceste alegeri pun întrebarea modernizare sau rămas pe loc. Cred că aceste alegeri pun întrebarea dacă R. Moldova să meargă, în sfârșit, pe drumul modernizării, așa cum o vor, inclusiv, alegătorii din diasporă, care trăiesc în țări dezvoltate, adesea în țări membre ale UE, văd cum funcționează o societate bazată pe domnia legii, pe servicii publice bune, educație, servicii de sănătate bune.”Europa Liberă: Diaspora a avut o mobilizare senzațională, 150 de mii de cetățeni din străinătate au votat. Siegfried Mureșan: „Exact! Și exact ceea ce cetățenii din diasporă văd în țările europene în care trăiesc, exact acel lucru, cu o guvernare competentă, bazată pe valori europene, se poate întâmpla și în R. Moldova. Și mulți din tinerii din diasporă, eu stau de vorbă cu ei, stau de vorbă cu tineri români basarabeni, studenți din R. Moldova – mulți s-ar întoarce în țară, dacă știu că munca lor ar fi respectată și țara lor ar fi bine guvernată. De aceea semnalul dat de diasporă e unul foarte important și e vizat exact modelul de guvernare pe care oamenii îl văd în diasporă, în țările în care trăiesc, și care trebuie implementate și în R. Moldova. Aceste alegeri sunt despre modernizare sau rămânere pe loc, sunt despre viitor sau trecut.”Europa Liberă: Să conteze oare unde va întreprinde prima vizită cel care va obține mandatul de președinte pe 15 noiembrie? Siegfried Mureșan: „Păi, în primul rând, eu sper ca R. Moldova să aibă un președinte care să întreprindă multe vizite fructuoase în mari capitale ale lumii și nu un președinte izolat, care să nu fie trimis în mari capitale ale lumii, să nu obțină nimic de la principalii parteneri internaționali. Dacă mi-aduc bine aminte, fostul președinte, încă actual, al R. Moldova n-a fost primit nici de președintele SUA, nici de președintele Franței, nici de președintele sau cancelarul Germaniei și nici nu are o relație bună, apropiată, la vârful statului român, așa cum s-ar cuveni să aibă R. Moldova cu România. Deci, eu sper ca R. Moldova să aibă un președinte care să vrea să lucreze strâns cu partenerii săi internaționali și care să fie primit peste tot în lume. Și atunci nu contează atât de mult neapărat unde e făcută prima vizită, ci contează să fie făcute multe vizite consistente, cu beneficii pentru oameni, mult mai multe vizite decât s-au făcut în ultimii patru ani, în țări cu adevărat dezvoltate, civilizate, țări care să fie un model de dezvoltare pentru R. Moldova.”Europa Liberă: La baza Acordului de asociere stă un principiu, principiu democratic fundamental, care spune că toți cetățenii trebuie să-și exprime voința și alegerile trebuie să fie credibile, incluzive, libere, transparente. Cât de mult contează dacă acest scrutin prezidențial e transparent și e democratic?Siegfried Mureșan: „Acest lucru contează foarte mult, atât pentru încrederea oamenilor în viitorul președinte, cât și pentru relația dintre instituțiile internaționale și R. Moldova. Pentru ca instituțiile internaționale să se poată implica, să poată ajuta, trebuie ca situația politică să fie una clară, să existe alegeri libere, democratice, un sistem politic transparent și pluripartinic, iar obligația, o spun foarte clar, până la turul al doilea al alegerilor prezidențiale, obligația de a organiza alegeri libere și corecte le revine oamenilor politic care se află în momentul de față la putere, președintelui, guvernului, CEC-ului, care trebuie să-și îndeplinească misiunea într-un mod imparțial. Și aici vedem, de asemenea, lipsă de capacitate la nivelul CEC-ului, pentru a veghea exact cu privire la finanțarea campaniilor electorale, a face un audit corespunzător al finanțării ș.a.m.d. Ce încerc să spun, portițele din legislația electorală vor trebui clarificate, CEC-ul va trebui să devină o instituție care, cu adevărat, să aibă, o bază legală foarte clară și care să aibă capacități pe măsura responsabilităților sale, astfel încât să poată veghea la respectarea legii în fiecare domeniu legat de legislația electorală. Și, trebuie să fim corecți, e nevoie de îmbunătățirea legislațiilor aici, pentru a-i asigura, într-adevăr, imparțialitatea CEC-ului și CEC-ul să-și poată îndeplini misiunea. Aceste lucruri nu se vor face în următoarele două săptămâni, se vor face după alegeri. Ca atare, pentru următoarele două săptămâni, lipsa de capacitate a CEC-ului și lipsa unei legislații clare trebuie să fie suplinite de vigilența oamenilor. Oamenii trebuie să fie cu ochii în patru, trebuie să se informeze din surse credibile, obiective, trebuie să se informeze din mai multe surse. Și oamenii trebuie să fie activi, să-și exercite dreptul de vot și, dacă în ziua alegerilor observă nereguli, comportament suspicios, observă tentative de intimidare, observă tentative de transportare neconformă, ilegală, spre secțiile de votare, observă tentative de recompensare a unor categorii de electorat – oamenii trebuie să sesizeze imediat aceste nereguli, trebuie să le facă publice.”