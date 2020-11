Promoția „Achită și câștigă cu STAR Card” de la Victoriabank a bucurat câștigătorii cu premii de până la 50 000 de lei

17:20

În Republica Moldova au fost confirmate încă 20 decese în rândul pacienților infectați cu COVID-19. Numărul victimelor a ajuns la 1838. Deces 1819: Femeie de 59 ani, din mun. Chișinău, internată la Spitalul Serviciului Medical al MAI, pe 12 octombrie. Comorbidități: diabet zaharat, obezitate, hipertensiune arterială Deces 1820: Femeie de 70 ani, din r-nul Comrat. […]