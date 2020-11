Biden sau Trump? Când vom ști cine a câștigat alegerile în SUA?

18:30

Cardul Routex, cu care poți achiziționa fără numerar carburanți, lubrifianți sau alte produse și servicii rutiere oriunde ai călători în Europa, este acceptat și în Republica Moldova. Deținătorii cardului, indiferent de țara în care a fost eliberat, pot face uz de el exclusiv la toate stațiile din rețeaua Petrom Moldova, la nivel național, cât și […] The post Routex a ajuns în Moldova. Care sunt avantajele cardului și ce poți face cu el? Explicăm appeared first on Moldova.org.