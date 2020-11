Trafic restricționat parțial pe strada Ismail timp de două săptămâni

10:50

Alegătorii din New Jersey au votat pentru aprobarea unui amendament constituțional prin care se legalizează canabisul. Acest lucru pune presiune asupra statelor vecine, precum New York, scrie New York Times. După ani de eșecuri legislative, alegătorii din New Jersey au autorizat marți legalitatea folosirii marijuanei în scop recreațional. Decizia vine după ce anul acesta a fost […]