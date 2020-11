Trafic rutier suspendat în Capitală. Ce străzi trebuie să ocolești

13:20

Stopau şoferi, aflaţi în stare de ebrietate şi estorcau bani pentru a nu-i documenta. Patru poliţişti, reţinuţi de CNA pentru acte de corupere. Mai mulţi şoferi au depus plângeri pe numele polițiștilor. Aceştia susţin că, pentru a nu li se întocmi procese-verbale şi a nu fi sancţionaţi, poliţiştii ar fi pretins mită. Dacă vor fi […] The post Patru polițiști au fost reținuți pentru acte de corupție. Stopau şoferi beți şi estorcau bani de la ei appeared first on NewsMaker.