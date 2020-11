Cinci regiuni din Italia intră în carantină până în 3 decembrie

13:10

Vacanța de toamnă pentru elevii din regiunea transnistreană a fost prelungită până pe 15 noiembrie. Motivele țin de situația cu privire la COVID-19, numărul de îmbolnăviri fiind în creștere, transmite IPN cu referire la presa din regiune. Instituțiile de învățământ specializat și superior își trec procesul educațional pe online pentru... The post Vacanța de toamnă a fost prelungită în stânga Nistrului appeared first on Portal de știri.