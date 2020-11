Ce spune directorul Autorității Aeronautice Civile despre modernizarea Aeroportului Mărculești

14:10

Interpreta Anna Odobescu astăzi e omagiată. Ea împlineşte 29 de ani, iar, cu această ocazie, a lansat videoclip la piesa – „My oh my”, în colaborare cu George Kalpakidis, transmite CURENTUL. „De ziua mea vin şi eu cu un cadou din partea mea. Am aşteptat mult ziua în care voi putea împărtăşi piesa „My Oh […]