Igor Dodon explică voturile din diaspora: Au fost aduși organizat la vot

17:10

Igor Dodon deține cetățenia Federației Ruse, a anunțat deputatul PAS, Oazu Nantoi, amintindu-și de destăinuirea de acum un an a unui deputat din Duma de Stat. La acel moment, Nantoi făcea parte din delegația de la Chișinău care a făcut o vizită de lucru în Rusia, la invitația președintelui Dumei de Stat, după ce Blocul ACUM a format o coaliție în Parlament cu PSRM. „Unde se duce lumea după stresul actului de fățărnicie în cadrul întrevederilor oficiale, cu ceaiuri băute etc.? Corect – la veceu. Și iată că eu dau acolo peste deputatul rus, din cei cu vigilența adormită de laudele Zinaidei Petrovnei, care a stat vis-a-vis de mine la masa oficială. Și, după o vorbă-două, michiduță mă trage de limbă și-l întreb: ”Da e adevărat că Igor Nicolaevici Dodon e cetățean rus? Doar are o misiune atât de grea și responsabilă de a federaliza Moldova!” «Конечно! Ему Владимир Владимирович (Путин) дал гражданство России своим секретным Указом!» – a urmat răspunsu”, a scris deputatul PAS într-o postare pe pagina sa de Facebook. Nantoi spune că nu-și amintește numele deputatului care a făcut destăinuirea și, deși a trecut mai mult de un an de atunci, cele aflate îl frământă. „A trecut mai mult de un an, dar ceva tot mă frământă în urma destăinuirilor din closetul Dumei de Stat – nu-l înțeleg eu pe Dodon „al nostru”, - bani din Rusia mulge cu nemiluita, federalizarea promite, dar cu cetățenia Rusiei nu se mândrește public?! Ba chiar o neagă. Cred că cei din neamul lui Iuda toți sunt de o teapă.... Dar asta-i teorie. Sper ca după turul doi din 15 noiembrie 2020 fostul Președinte Igor Dodon ne va ajuta să înțelegem mai multe lucruri la capitolul „trădarea de Patrie”!”, a continuat Oazu Nantoi. Și Renato Usatîi a declarat anterior că Igor Dodon ar avea cetățenia altui stat pe care ar fi obținut-o în condiții speciale, rapid, în timp ce deținea deja funcția de președinte al Republicii Moldova. Articolul Dodon, căruia nu îi mai place dubla cetățenie, are și cetățenia rusă apare prima dată în InfoPrut.