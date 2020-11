O judecătoare de la Cahul a fost eliberată din funcție în urma mai multor petiții anonime

20:45

Episodul 3 "Pe urma investițiilor europene" am descoperit satul Văleni. Sat care cu mare drag au realizat mai multe proiecte finanțate de Uniunea Europeană. Deasemenea în episod vedeți traseul turistic cunoscut sub denumirea Calea lui Petru Rareș, sonde petroliere și multă altă informație utilă. A.O. Cahul „2030" este beneficiara Programului de Granturi Locale al Uniunii