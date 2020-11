Au alergat... virtual peste 40 de kilometri, iar castigatorul a fost anuntat online. Cum s-a desfasurat in acest an maratonul de la New York - VIDEO

Au alergat... virtual peste 40 de kilometri, iar castigatorul a fost anuntat online. Cum s-a desfasurat in acest an maratonul de la New York - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md