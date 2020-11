Lider politic de la Chișinău, după atacul la adresa Maiei Sandu: „Dodon, tu – porumbel? Cine se bălăcește în glod, nu poate zbura!”

13:30

Candidatul PAS, Maia Sandu, a avut marți o discuţie cu Renato Usatîi în vedere conjugării eforturilor pentru cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale. Despre aceasta se anunţă pe pagina de Facebook a Partidului Acţiunea şi Solidaritate. „Astăzi am avut o primă discuţie cu Renato Usatîi. Am reiterat angajamentul meu, făcut anterior public, că vom curăţa preşedinţia şi apoi vom curăţa parlamentul. Vom identifica metodele legale prin care să declanşăm alegeri anticipate, astfel încât în Parlament să ajungă oameni care îi reprezintă pe cetăţeni. Am un mesaj către toţi alegătorii, inclusiv către cei care au votat pentru domnul Usatîi - voi vreţi să scăpăm de corupţie, să pedepsim hoţii şi să scăpăm ţara de Dodon. Asta ne dorim şi noi. Putem face asta cu sprijinul vostru”, a declarat Maia Sandu. În urma scrutinului de duminică, niciun candidat nu a obținut majoritatea voturilor, astfel, conform Codului Electoral, persoanele poziționate pe primele două poziții – fosta prim-ministră Maia Sandu (36,16%) și președintele în exercițiu Igor Dodon (32,61%) – vor participa în cel de-al doilea tur. Cei doi contracandidați au mai concurat pentru fotoliul de președinte în 2016, la fel calificându-se ambii în turul doi. Articolul Maia Sandu, negocieri cu Renato Usatîi pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale apare prima dată în InfoPrut.