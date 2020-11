Activiștii Platformei DA: Nu o voi susține pe Maia Sandu la alegeri. A distrus educația și medicina și care le-a tulburat capetele moldovenilor

11:50

„Cine a închis școlile în peste 180 de sate? Maia Sandu! Ce înseamnă acest lucru pentru aceste sate? Lichidarea satelor în Republica Moldova. Faceți comparație, noi în acest an am transferat peste 300 de milioane de lei în bugetele locale pentru a acoperi deficitul care este în satele mici, în școlile mici, care urmau să fie închise în urma formulei introduse de Maia Sandu în 2014-2015, este vorba de calcularea finanțării per elev. Ce se va întâmpla dacă Maia Sandu vine la guvernare, vă asigur că va continua să închidă școlile în sate. Eu însă, vă promit că noi vom schimba formula de finanțare a școlile, ca școlile mici în sate să funcționeze”, a declarat Igor Dodon.