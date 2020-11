Un nou bilanţ al deceselor în urma cutremurului din Turcia

05:00

Berbec Succesul financiar va aparea doar in urma eforturilor pe care le-ati depus in ultima perioada; daca nu v-ati dat suficient de mult silinta, nu aveti de ce sa fiti uimiti ca rezultatele nu sunt pe masura asteptarilor. Daca aveti in plan asa ceva, sa stiti ca astazi este o zi perfecta pentru calatorii; veti avea sansa de a cunoaste persoane noi, de a va face noi relatii care ...