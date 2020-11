Singurul politician român care anunță victoria lui Donald Trump

23:20

Renato Usatîi, candidatul Partidului Nostru care s-a plasat pe poziția a treia în primul tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, a anunțat că va avea mâine o întrevede cu Maia Sandu pentru a discuta despre al doilea tur de scrutin. „Eu am discutat cu doamna Maia Sandu la telefon. Noi am convenit că vom avea o întrevedere, după care vom ieși și vom da declarații, deoarece fiecare discuție trebuie să fie publică. Eu am făcut promisiuni cetățenilor, iar ei așteaptă ca acestea să fie îndeplinite. Sunt și lucruri elementare, dar problema de bază o reprezintă alegerile parlamentare anticipate. Să dizolvăm acest bordel politic, deoarece Parlamentul este nereprezentativ", a declarat Renato Usatîi într-o intervenție pe Facebook. Astfel, candidatul Partidului Nostru a dat de înțeles că dizolvarea Parlamentului și problemele diasporei vor fi o condiție pentru susținerea candidaturii Maiei Sandu în turul doi al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. La rândul său, candidatul PAS a confirmat în cadrul unei emisiuni tv că urmează să aibă o discuție cu Renato Usatîi. „Am vorbit cu mai mulți candidați, le-am solicitat să avem discuții pentru ca să vedem cum să ne unim forțele și să scăpăm țara de Igor Dodon. Le-am mulțumit liderilor partidelor care și-au anunțat sprijinul pentru turul II de scrutin și le-am solicitat să avem o discuție. Mâine, merg să vedem dacă putem conta pe sprijinul cetățenilor care l-au votat pe Renato Usatîi. O să discutăm și o să vedem cum vede Renato Usatîi această unitate a alegătorilor. Merg cu dorința de a obține sprijinul cât mai multor oameni ca să câștigăm ca să facem ordine. Mai multe detalii o să vă pot oferi după această întâlnire. Noi trebuie să ne unim în aceste alegeri ca să le câștigăm de aceasta avem aceste discuții", a spus Maia Sandu. Amintim că Maia Sandu, candidatul PAS la alegerile prezidențiale din Republica Moldova a obținut 36,16% sau 487 635 de voturi. Ea se va duela în turul II al acestui scrutin electoral cu actualul președinte Igor Dodon, care s-a clasat pe locul al doilea, cu 32,61 % sau 439 866 de voturi. Și în diasporă, Maia Sandu a învins categoric înregistrând un scor de 70,12% din numărul total de voturi. Totodată, Renato Usatîi, candidatul PPPN se situează pe poziția a treia cu 16,90 % la votul din Republica Moldova și pe poziția a doua la votul din străinătate, fiind votat de 17,25% din alegători. Turul doi al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova va avea loc pe 15 noiembrie.