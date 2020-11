Presa română: Preferabil ar fi ca Maia Sandu să nu ajungă președintă decât să ajungă cu voturile lui Usatîi

12:10

Președintele Igor Dodon a declarat că a votat pentru o țară puternică, stabilă și dezvoltată. Șeful statului a spus, la ieșirea din secția de votare, că Republica Moldova mai mult ca niciodată trebuie să se țină departe de haos și destabilizare. „Astăzi am votat pentru o Moldovă puternică, stabilă. Am votat pentru dezvoltarea economică, păstrarea