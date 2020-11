Usatîi, telefonat de Sandu. Politicieni vor avea mâine o întrevedere. Usatîi: Întrebarea de bază – dizolvarea Parlamentului

15:10

LIVE Alegeri Prezidențiale 2020: Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 15.00 “Sunteți niște penali docili in mâinile unui culiocar”. CEC, criticat după decizia de a oferi deținuților transnistreni dreptul de a vota “Sunteți niște penali docili in mâinile unui culiocar”.... LIVE NewsMaker| Secție de votare fără semne distinctive... Decizie fără precedent a CEC: Astăzi vor vota... FOTO // Și Hagimusul intră sub asaltul „votanților”... VIDEO // Deputat rus cu statut de observator... Igor Do...