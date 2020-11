”Poate să garanteze o Republică Moldova în care se respectă drepturile omului”. Premierul român o felicită pe Maia Sandu, după rezultatul primului tur al alegerilor

20:40

Alegătorii care nu vor reuși să voteze până la ora 21:00 în localitatea în care au mers la secția de votare, din cauza cozilor formate, vor putea să-și exercite dreptul civic și după această oră. Decizia a fost anunțată de șeful Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil. „Biroul electoral poate decide asupra prelungirii, cu cel mult […] The post CEC: Alegătorii vor putea să voteze și după ora 21:00 appeared first on NewsMaker.