Ce functie ar avea Maia Sandu pentru Andrei Nastase, in cazul in care castiga in turul II al alegerilor prezidentiale - VIDEO

Ce functie ar avea Maia Sandu pentru Andrei Nastase, in cazul in care castiga in turul II al alegerilor prezidentiale - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md