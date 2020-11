Igor Dodon: În calitatea mea de candidat, vreau să mulțumesc tuturor alegătorilor care astăzi m-au susținut

17:50

Președintele Igor Dodon a declarat că a votat pentru o țară puternică, stabilă și dezvoltată. Șeful statului a spus, la ieșirea din secția de votare, că Republica Moldova mai mult ca niciodată trebuie să se țină departe de haos și destabilizare. • ”Astăzi am votat pentru o Moldovă puternică, stabilă. Am votat pentru dezvoltarea economică, păstrarea stabilității politice în Republica Moldova. Am votat pentru echilibru în relațiile cu prietenii, cu partenerii noștri externi. Sunt ferm convins că m...