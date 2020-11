(GRAFIC) Va fi depășită prezența din turul II din 2016? Mobilizare la vot impresionantă în diaspora

10:10

Candidatul Partidului Nostru la funcția de președinte al Republicii Moldova, Renato Usatîi, și-a exercitat dreptul la vot. „Am venit alături de fiica mea, dar și părinți. Astăzi, am votat pentru o viață mai bună. Am votat pentru o țară fără kulioace (t.r: sacoșe). Am votat pentru ca cei care se află în diasporă să fie […] Articolul (VIDEO) Candidatul PN, Renato Usatîi, la secția de votare: Pentru o viață mai bună am votat apare prima dată în Cotidianul.