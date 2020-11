LIVE/ Prezidențiale 2020. Octavian Țîcu: „Am votat pentru un viitor alături de România”

09:40

Alegeri prezidențiale, 1 noiembrie 2020. Tudor Deliu, candidatul Partidului Liberal Democrat din Moldova la funcția de președinte, şi-a exprimat dreptul la vot. „Eu am votat pentru un președinte care să reprezinte poporul R. Moldova atât în țară cât și peste hotare. Am votat pentru scoaterea din izolare a R. Moldova. Am votat pentru un președinte care să garanteze suveranitatea,...