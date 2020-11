Alegeri prezidențiale 2020

18:40

Duminică, 1 noiembrie, cetățenii Republicii Moldova își vor alege un președinte pentru următorii patru ani. S-au înscris opt candidați pentru funcția supremă în stat. Ce așteptări au votanții de la acest scrutin? Europa Liberă a adunat mai multe opinii în Parcani, localitate din raionul Soroca. – „Așteptăm să fie în țară numai bine și pace.”Europa Liberă: Ce trebuie să facă cel care va câștiga mandatul de președinte? – „Cel care va câștiga mandatul trebuie să facă în primul rând drumurile, în al doilea, pensionarilor să le achite...”– „Eu rog așa, dacă am ajuns acolo, pe patul acela la bolniță ori ceva, să-mi nu ia și chiloții, să mă scuzați. Pe mine m-au operat de patru ori...”Europa Liberă: Credeți că președintele poate rezolva aceste probleme? Este guvernul, este parlamentul...– „Da, de-ar fi ca prin România, ca prin Rusia să comande Putin, să comande Iohannis, apoi da, dar la noi aici comandă parlamentul. Eu zic să comande el, să dea legi...”Europa Liberă: Dar Dvs. vreți un președinte de acesta tătuc care să bată cu pumnul în masă, el să decidă totul?– „Eu nu vreau de acela, nu vreau...”– „D-apoi așa ar trebui să fie, să comande el, să nu comande parlamentul, să-l dea afară, pe urmă iar să-l pună înapoi.”– „Eu aș vrea așa: să nu se ducă toți din țara noastră moldovenească, în care noi aici am crescut...”Europa Liberă: Dar lumea mai pleacă de aici din sat?– „Pleacă, pleacă, care au de plecat, pleacă după bani mulți și nu rămâne nimeni.”– „Iaca aici este un sat nu departe, apoi a rămas numai un om în sat.”– „În partea ceea este un sat, Hrușca, numai cu un om, mai mult nu-i nimeni acolo.”Europa Liberă: Cine decide soarta acestei palme de pământ dacă lumea continuă să plece în străinătate?– „Soarta acestui pământ suntem numai noi, moldovenii, care noi să ședem acasă la noi. Cumva să facem un prezident care să fie și să conducă cu țara normal. Eu, iaca, vine votarea, eu am în vedere că nu mai spun pe cine să-l votez, dar cine n-ar fi că nu-i Dumnezeu, că Dumnezeu îi unul în care credem cu toții, dar...”Europa Liberă: Ce o să alegeți – omul, partidul, promisiunea –, pentru ce o să vă dați votul?– „Eu aleg Rusia, eu cu Rusia... Eu m-am născut în timpul rușilor, la Rusia am lucrat și noi vrem unirea cu Rusia.”Europa Liberă: Și pentru cine votați?– „Pentru Dodon!”– „Ne-a ajutat amu Dodon, ne-o dat niște ruble, 900 ne-o dat și-o zis că o să ne mai dea...”Europa Liberă: Ce viitor vreți să aibă Moldova?– „Până ce n-o să fie Unirea cu România, nu mai fac ei nimic-nimic.”– „Am văzut cum au dat un ajutor de nu știu câte milioane acolo și ei le-au primit. Dar de ce ei primesc, dacă nu vor cu România?”Europa Liberă: Cine ajută mai mult Republica Moldova?– „România! România ne ajută mai mult, România! România și Europa. Rusia nu dă nimic, Rusia nu dă nimic, numai că îți ia.”– „Rusia știi ce dă? Rachete... Iaca, eu vă spun drept, rachete și au zis că acum au să aducă iarăși în Transnistria și se așază cu rachete acolo...”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție aici, la Parcani, Soroca, și întrebăm sătenii ce așteptări au de la alegerile prezidențiale.– „Așteptăm ca să ne unim cu Țara. Eu am jurat credință României, eu m-am născut în România Mare și am tot dreptul să trag nădejde la așa chestie. De ce la noi femeile până în 1944 nășteau români, dar din ‘44 nasc moldoveni?”Europa Liberă: Ce o să votați – programul, omul, partidul, promisiunea?– „Cu părere de rău, și unioniștii noștri sunt dispersați. Mai nu știi cui să-i dai votul, pentru că ei nu s-au unit ei înde ei.”Europa Liberă: Ce valoare are votul?– „Are foarte mare valoare, numai nu știu cum se numără ele, că se numără diferit.”Europa Liberă: Ce preț are promisiunea care se face în campanie?– „Nu are preț promisiunea, nu are niciun preț. Și mă uit cum Dodon a dat aceste 900 de lei, pe care trebuia să dea 700 la sărbătorile de Paște și nu le-a dat, acum ne-a dat, chipurile. Îi dureros, îi dureros...”Europa Liberă: De ce îi dureros?– „Pentru ceea ce se întâmplă pe bucățica asta de pământ.”Europa Liberă: Și care ar trebui să fie primele priorități ale celui care va câștiga mandatul de președinte?– „Să nu-i fie rușine să dea mâna cu Iohannis, chiar și cu liderul de la Ucraina tot, dar nu ca președintele ista, că el... Milioane se cheltuiesc pentru președinție și el numai încolo se duce și gata...”Europa Liberă: Încolo, unde?– „Înspre Rusia, la Putin. Chiar din anii ‘90 socotim că suntem independenți, dar independenți nu mai suntem deplin, tot depindem de Rusia asta. Poate a da Dumnezeu și chiar vom scăpa, în primul rând, de președintele acesta care-i trimis de Moscova și votăm nu știm pe cine. Ne gândim că după asta va fi și un parlament cum se cade, că avem acolo vreo câțiva păpușoi, dar restul îs hlujani...”– „Că aceștia pentru dânșii lucrează, pentru noi n-au făcut nimic. De-atâta noi am și ajuns la starea asta, în Europa se zice că suntem teritorial, dar trăim ca în Siberia.”Europa Liberă: Ce așteptări aveți de la cel care va ajunge președinte?– „Of, Doamne!... Un președinte care să fie al tuturor, un om care într-adevăr să trăiască bine și cu România, și cu Ucraina, în primul rând, cu vecinii. Și mult depinde de un președinte, depinde mult!”Europa Liberă: La alegeri o să mergeți?– „Am hotărât și pentru cine voi vota. Fiecare vot îi scump și trebuie de dus la alegeri numaidecât, că dacă nu te duci, votează pentru tine altcineva.”Europa Liberă: Ce valoare are promisiunea făcută de cel care vrea să ajungă la cârma țării?– „Nu vreau să ascult promisiuni, în fapte să-mi arate și să zică: iaca ce am făcut și cum am făcut.”Europa Liberă: Ia ziceți și Dvs. - ce așteptări aveți de la alegeri?– „Eu aștept de la alegeri o țară mai prosperă, ieșire spre Europa și să ieșim din mocirla asta în care ne-a băgat atâția ani ciuma asta roșie, pe care n-o pot suporta, fiindcă în loc să facă ceva pentru țară, chiar și acum cu pandemia asta, atâta ajutoare ni s-au adus, și în campania electorală ei au să facă pomeni electorale.”Europa Liberă: Se mai fac pomeni electorale?– „Sigur că se fac! Se fac și înainte de alegeri, și la alegeri când te duci îți bagă în buzunar, și cumpără lumea.”Europa Liberă: Și lumea se lasă ca votul să i se cumpere?– „Lumea se duce ca găina ceea pe care Stalin a penit-o și n-avea nicio pană și dacă-i dădea câte un grăunte, ea tot acolo se ducea după hrană. Așa-i și moldoveanul nostru, și omul nostru, țăranul nostru. Îi foarte mare sărăcia, totu-i scump și-i corupție peste tot – medicină, învățătură, vamă, poliție, procuratură – totu-i corupție.”Europa Liberă: Și pentru Dvs. este ușor să știți cui o să-i dați votul?– „Sigur că da! Eu spun clar și cu fermitate: vreau să-i dau votul lui Maia Sandu. O iubesc, o stimez, o apreciez, pentru că: îi stimată și de Europa, ea nu fură, îi pentru dreptate și m-am săturat de atâta președintele Dodon, fiindcă orice l-ai întreba, răspunsul îi: „De-atâta!”. Și de-atâta, cu Maia Sandu. De-atâta!”Europa Liberă: Ce așteptați Dvs. concret să facă cel care câștigă mandatul?– „Să fie mai aproape de oameni, să tragă la lume, la societate...”Europa Liberă: Dar toți promit acest lucru...– „Ei promit, dar niciunul nu face; când ajung la scaun, sus la putere, la tron, niciunul nu se uită, dar ar fi binevenit ca să deschidă locuri de muncă...”Europa Liberă: Lucrul acesta nu-l face președintele.– „Păi să ia cârma în mână și să fie o țară prezidențială.”Europa Liberă: Ce așteptări aveți de la alegerile prezidențiale?– „Să fie un succes ceva, să aibă lumea de lucru. În satul ista nu-i nimic. Iaca a fost școala medie aici, au dus-o, o oprire nu-i făcută ca lumea. Aici, iaca a mai rămas biserica s-o ia și toți pleacă.”Europa Liberă: Ce preț are votul cetățeanului în ziua alegerilor, cât îi de valoros?– „Îi valoros, că să alegem oamenii competenți. Eu aleg care-s azi la conducere, eu pe Dodon îl cred și am într-însul încredere. El face, dar dacă aiștilalți îl împiedică...”Europa Liberă: Aiștilalți cine-s?– „Candu, toți aiștia...”Europa Liberă: Dar vedeți că în parlament acum se pierde majoritatea, cine ar trebui cu cine să se unească ca să aibă voturi suficiente?– „Dacă sunt aiștia cu democrații, se duc și-apoi, iaca, fug înapoi de la Candu. Asta-i perebejkă (dezertare)...”Europa Liberă: Cel care va ajunge președinte trebuie să lucreze cu actualul parlament sau ar fi mai bine să se ajungă la anticipate?– „Cu parlamentul să lucreze.”Europa Liberă: Peste 4, peste 10 ani cum vedeți Republica Moldova? Cum ați vrea să fie statul?– „Nu știu cum. Ei ar trebui să se unească toți, să zică: haideți să facem ca să fie la lume bine; și nouă, și la lume. Lor li-i bine, ei au zarplată (leafă). Eu ce? Iaca am lucrat pe autobuz de la 25 de ani și am ieșit cu o pensie de 1.100 de lei.”Europa Liberă: Și acum v-au adăugat cât?– „Ei, până la 1.900 am, ei ce, niște procente acolo...”Europa Liberă: Se apropie alegerile prezidențiale. O să mergeți la vot?– „La vot numaidecât o să mergem!”Europa Liberă: Cine merită să ajungă președinte? Cum să fie acea persoană?– „Care a fost până acum...”Europa Liberă: Până acum a fost Igor Dodon.– „Da. Unul a furat, acela o să mai fure mai departe. Aista de-amu-i sătul, las’ să fie aist sătul.”– „Nu, el îi bine, el face bine, în primul rând îi cu Rusia. Da’ unde să ne ducem noi să câștigăm o copeică?”Europa Liberă: Ce probleme trebuie și poate să rezolve șeful statului în Republica Moldova, unde forma de guvernare este parlamentară?– „Să ne dea voie să plecăm în Rusia, iaca ce vreau eu.”Europa Liberă: Dar nimeni n-a interzis plecarea în Rusia...– „Piedică îți mai pun prin Ucraina, dar noi în Rusia, acolo-s copiii, toți îs acolo...”Europa Liberă: Ce preț are votul cetățeanului?– „Fiecare vot are preț, că un vot contează.”Europa Liberă: Îi cunoașteți pe toți cei care vor să ajungă șef de stat în Republica Moldova?– „Da, bineînțeles.”Europa Liberă: Pe cine?– „Pe Usatîi, pe Dodon, pe Maia Sandu, pe Chirtoacă, pe toți îi știu...”Europa Liberă: Violeta Ivanov...– „Da, asta-i trebuie lui Șor. Șor vine cu produse și vinde că s-a cârligat mașina, nici câinele n-a mâncat cârnațul acela. Mie gordosti ne pozvoleaet (demnitatea nu-mi permite) să cumpăr de la Șor mâncarea ceea. Asta-i amăgeală...”Europa Liberă: Spuneți 3 probleme pe care ar trebui să le rezolve prioritar cel care va câștiga mandatul de președinte.– „Să nu fie Pridnestrovia (Transnistria), dar să fie Moldova unică; să dea locuri de lucru...”Europa Liberă: Și a treia problemă?– „Corupția. De mult trebuie închisă tâlhărimea, de închis...”