Cetăţenii Republicii Moldova îşi aleg preşedintele

18:20

Autoritățile sunt chemate să încurajeze angajatorii să ia la muncă persoane cu sindromul Down. Este o acțiune care îi face pe acești oameni să înțeleagă că nu sunt inutili, că societatea are nevoie de ei. Este sugestia Alei Burlaca, mamă a unui copil cu sindromul Down și președintă a Asociației Obștești „SUNSHINE”.Într-o conferință de presă la IPN, Ala Burlaca, a menționat