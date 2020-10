4 cazuri noi de COVID-19, confirmate astăzi în raionul Nisporeni

08:20

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a anunţat că începând de vineri va fi reinstituită carantina generală, în contextul numărului mare de cazuri de coronavirus, însă şcolile vor rămâne deschise. „Am decis că este nevoie ca începând de vineri să fie reinstituită carantina pe întreg teritoriul naţional. Şcolile vor rămâne deschise, munca... The post Franța intră din nou în carantină totală. Macron: „Al doilea val va fi mai greu, mai letal decât primul” appeared first on Portal de știri.