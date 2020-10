ACUZAȚII GRAVE: ALEGERILE de la CHIȘINĂU sunt organizate și fraudate de PUTIN și RISIA. DODON și FSB pun în aplicare PLANUL MOSCOVEI, iar CEC-ul le este complice, legitimându-le acțiunile

1. Prezenta si implicarea agentilor FSB in alegeri, in favoarea lui Dodon 2. Fraudarea alegerilor de Rusia prin Lavrov, Narishkin si Putin in favoarea lui Igor Dodon. 3. Acuzatia Serviciul de Spionaj Extern (SVR) al Rusiei si Serghei Narishkin personal, privind organizarea de “revolutii” de catre SUA in RM dupa...

