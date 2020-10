ANALIZĂ INCENDIARĂ a POLITOLOGULUI Vitalii PORTNIKOV: CE-l așteaptă pe DODON dacă va încerca să falsifice ALEGERILE prezidențiale ? Nu-l va ajuta nici PUTIN...

22:30

1. Prezenta si implicarea agentilor FSB in alegeri, in favoarea lui Dodon 2. Fraudarea alegerilor de Rusia prin Lavrov, Narishkin si Putin in favoarea lui Igor Dodon. 3. Acuzatia Serviciul de Spionaj Extern (SVR) al Rusiei si Serghei Narishkin personal, privind organizarea de “revolutii” de catre SUA in RM dupa...