Cum se va vota la prezidențialele din R. Moldova pe timp de pandemie

23:10

Cetățenii Republicii Moldova sunt cei care decid și politicienii sunt cei care trebuie să asculte vocea propriului popor. Declarația a fost făcută de europarlamentarul Dragoş Tudorache, care a venit cu un mesaj înaintea alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020. „Republica Moldova se găsește într-un moment crucial al istoriei sale. Nevoile sale și situația de criză internațională transformă aceste alegeri într-o miză uriașă pentru viitorul țării și al cetățenilor ei. Nu este o alegere între crizele interne și criza prilejuită de pandemie. Nu se alege între două rele, ci între a continua ezitant și evaziv către reformele atât de necesare sau a decide că drumul țării este unul european, fără niciun fel de șovăială", a menționat sursa. Potrivit europarlamentarului, cetățenii Republicii Moldova sunt cei care decid și politicienii de la Chișinău sunt cei care trebuie să asculte vocea propriului popor. „Dar ca acest lucru să se petreacă, sper că organizarea propriu-zisă a secțiilor de votare să fie pe măsura vremurilor pe care le trăim. Cetățenii trebuie să își exprime dreptul la vot și să o facă în condiții de deplină siguranță. Sunt convins că cetățenii Republicii Moldova înțeleg mizele propriului vot și de aceea sper ca ei să îl poată exercita într-un număr cât mai mare, fără niciun fel de impediment organizatoric. Și încrederea mea în decizia lor vine tocmai pentru că am cunoscut mulți dintre ei, oameni liberi și muncitori, care performează în întreaga Europă. Libertatea are multe forme și aduce împlinirea de sine, succesul profesional, bunăstare și progres social. E timpul ca libertatea de a călători și munci în întreaga Europă să se transforme în libertatea de a construi o țară mai bună. Una în care să te bucuri să îți construiești o familie, una care să te primească cu brațele deschise și care să te ajute să îți împlinești crezurile și idealurile. Nimic nu va face din Republica Moldova o țară așa cum o visați fără energia și determinarea cetățenilor săi. Sunt convins că mesajul meu este înțeles perfect de cei cărora mă adresez, fie că se bucură de avantajele de a fi european deja, fie că încă așteaptă ca aceste avantaje să devină realitate în propria lor țară", a remarcat Dragoș Tudorache. El a mai subliniat că de la politicienii de la Chișinău are cele mai mari așteptări. „La fel cum am aceleași așteptări de la politicienii români sau cei europeni. Câștigarea unor alegeri nu înseamnă altceva decât să îți servești țara din poziția pe care ai câștigat-o. Traversăm vremuri dificile și politicienii trebuie să devină modele de urmat pentru întreaga societate. Istoria noastră, a tuturor, are în ea exemple demne de urmat, după cum are și exemple negative. Ea este un bun dicționar politic pentru noi, cei de astăzi. Nimeni nu are scuza că nu știe cum ar trebui să arate Republica Moldova în anii care urmează. Un traseu european clar și bine definit, de la care nu se va abate sub nicio influență, indiferent care va fi ea. O țară care să poată oferi oportunități economice din relația cu Uniunea Europeană, a cărei influență economică este vizibilă și care a reușit cu succes și extrem de rapid să înlăture embargoul rusesc. O patrie bună pentru toți fiii ei, în care să se regăsească toți cetățenii, indiferent de naționalitatea lor. Și nimic nu unește mai bine o țară decât școlile, spitalele, autostrăzile și infrastructura economică. Când ele lipsesc, avem parte de crize peste crize și de tulburări politice. Ei bine, politicienii Republicii Moldova au ocazia la finalul acestor alegeri să construiască o țară europeană, după cum pot continua să cultive crizele pentru beneficiul propriu", a mai spus sursa. În context, europarlamentarul și-a manifestat speranța că lecțiile trecutului vor aduce Republica Moldova pe singurul drum pe care trebuie să îl urmeze, cel european.