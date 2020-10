Curtea de Apel a anulat amenda aplicată postului TV8 de către CA

14:45

Anul de studii 2020-2021 este al patrulea în care disciplina opţională Educaţie pentru media este predată în şcolile din Republica Moldova şi al doilea an în care acest curs este predat la toate cele trei trepte de învăţământ - primar, gimnazial, liceal. De la an la an, numărul profesorilor şi al elevilor care decid să devină ambasadorii gândirii critice este în continuă creştere.