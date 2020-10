/VIDEO/ Actele de vandalism asupra cimitirului evreiesc sunt tot mai frecvente în ultimul timp

15:30

Jucătoarea română de tenis Simona Halep s-a infectat cu noul virus COVID-19, a anunțat printr-un mesaj pe Twitter. „Vreau să vă anunț că am fost testată pozitiv la COVID-19. M-am izolat după ce am avut simptome ușoare. Mă simt bine”, a scris Simona Halep. Hi everyone, I wanted to let you know that I tested […]