Turcia: O mamă și trei copii, salvați de sub dărâmături după 18 ore de căutări

15:10

Simona Halep s-a infectat cu noul coronavirus. Jucătoarea de tenis a făcut public pe contul său de Twitter. „Salutare, tuturor! Am vrut să vă anunţ că am fost testată pozitiv la COVID-19. M-am autoizolat acasă şi sunt în recuperare, după ce am avut simptome uşoare. Mă simt bine, vom trece peste asta împreună”, a scris … Articolul Simona Halep s-a infectat cu noul coronavirus. „Vom trece peste asta împreună” apare prima dată în ZUGO.