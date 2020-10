Peste 1 mln de euro din partea UE = condiții mai bune pentru elevii și profesorii de la liceul din Holercani

12:45

Ploile din aceste zile au scos şi mai mult în evidenţă starea deplorabilă a acoperişului Casei de Cultură din satul Bolohan, Orhei. Clădirea impunătoare, în două nivele, este pusă la încercare de şuvoaiele de apă, care au lăsat deja brazde şi urme adânci şi pe exterior. În această situație, Consiliul local a luat decizia de ...