Peste 1.100 de pacienți care au învins coronavirusul au donat plasmă pentru a salva vieți

Locuitorii regiunii transnistrene, care dețin acte moldovenești, se vor putea deplasa pe 1 noiembrie la secțiile de votare deschise pe malul drept al Nistrului pentru alegerile prezidențiale, între orele 07.00 și 20.00, transmite Telegraph.md, cu referire la IPN.md Totodată, aceștia trebuie să revină în regiune până la ora 22.00, în caz contrar vor fi obligați