(foto) TOP 10 vinuri moldovenești pe care merită să le guști măcar o dată în viață

14:15

Principalul lucru de care sunt interesați oamenii când vine vorba de automobile electrice este autonomia acestora. Una din principalele probleme în Moldova este numărul limitat de încărcătoare. Tesla Model S Long Range Plus are o autonomie de peste 600 km. Articolul 10 automobile electrice de serie cu cea mai mare autonomie. Tesla are 4 mașini în acest top apare prima dată în #diez.