Actriţa Scarlett Johansson s-a căsătorit

Cu o importanță națională istorică și strategică, construcția din Scoția medievală s-a aflat timp de secole sub râul Teviot, fiind considerată ”pierdută”. Reprezentanții Historic Environment Scotland (HES), agenţia culturală din Scoția, au declarat că podul medieval "pierdut" a fost descoperit sub apele râului Teviot după o investigaţie arheologică care a durat doi ani, scrie Xinhua, citată de Agerpres. Proiectul "Ancrum Old Bridge", finanţat de HES, a folosit cercetări istorice, cercetări pe te...