Gata cu agitația electorală! Cine încalcă legislația riscă amendă de la 750 la 1500 lei!

14:50

TABLETA DE VINERI. Înainte ca Dumneavoastră să citiți această Tabletă, sunt obligat să fac o constatare importantă: de data aceasta am decis să nu mă complic, dar să reproduc ceea ce am scris patru ani în urmă, exact în vinerea alegerilor (prezidențiale) de atunci, bineînțeles cu ceva ajustări obligatorii. Nu de alta, dar au trecut […] Post-ul Să nu ne fie rușine luni de ceea ce am votat duminică sau „N-AR FI RĂU SĂ FIE BINE!” apare prima dată în Observatorul de Nord.