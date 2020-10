Igor Dodon: În 2021, prioritar vom lansa reforma sistemului judecătoresc

21:00

Candidatul independent Igor Dodon a adresat un mesaj cetățenilor, în ajunul alegerilor prezidențiale. • „A venit timpul ca Moldova să opteze pentru pace, stabilitate și dezvoltare. Destul cu certurile și conflictele de care am obosit cu toții. Să lăsăm în trecut divergențele, polemicile și dezbinările politice. Pentru ca țara să prospere, trebuie să construim! Eu îmi respect toți oponenții. În timpul campaniei electorale nu am manevrat cu insulte, minciuni și provocări. Consider că nu am dreptul...