„Oferirea cadourilor cu tentă electorală și includerea persoanelor decedate în liste”. Promo-LEX a prezentat încălcările admise în campania electorală

18:30

Unitățile medicale din penitenciarele din țară au fost dotate cu echipamente medicale moderne, cu suportul Consiliului Europei. Donația, alcătuită din 18 tipuri de echipamente medicale, include unele de o importanță vitală, esențiale în diagnosticarea a virusului COVID-19, care vor îmbunătăți calitatea vieții persoanelor private de libertate. În unitățile de asistență medicală primară din cele 16 […] The post Unitățile medicale din penitenciarele din țară, dotate cu echipamente medicale moderne appeared first on NewsMaker.