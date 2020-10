Analiști politici // „Scopul scuză mijloacele”- moftul lui Usatîi și Sandu prevalează în raport cu sănătatea cetățenilor

16:50

„Cu președintele, de foarte puține ori am avut păreri diferite. Noi ne știm de multă vreme și am trecut împreună prin foarte multe situații de criză. Eu consider că împreună, noul partid PSRM începând cu 2012, am reușit să creăm multe lucruri. A fost greu, inițial am fost doar 3 deputați, a fost foarte multă muncă în stradă, multă muncă cu oamenii”, a punctat Ion Ceban. Ceban spune că implicarea sa în campania electorală este o datorie morală în folosul cetățenilor, pentru ca pe viitor să poată implementa cât mai multe proiecte. „De fapt, multă vreme suntem cunoscuți. Știu ce competențe profesionale are și ce abilități de lider posedă. Dacă vorbim de calitățile profesionale, este o persoană foarte deșteaptă, care e predat, iar fiind tânăr a fost ministru al Economiei la 30 de ani. Eu cred că este un merit foarte mare”.