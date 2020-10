În Portul Internațional „Giurgiulești” s-au făcut investiții de 74,2 mln de dolari

09:15

Evenimentul a fost urmărit de ministrul Apărării Alexandru Pînzari şi comandantul Armatei Naţionale, general de brigadă Igor Gorgan, dar şi militari din corpul de comandă al instituţiei. Exerciţiul, la care au participat circa 40 de ofiţeri, sergenţi şi soldaţi, a cuprins trageri de luptă din sistemele de artilerie tun antitanc MT-12 (100 mm) şi mitraliera PKT (7,62 mm), precum și salturi cu paraşuta executate de militarii din Batalionul cu Destinaţie Specială „Fulger" al Armatei Naţionale.