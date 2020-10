video | Președintele CEC anunță că în Rusia s-ar fi întreprins o tentativă de organizare a alegătorilor pentru transportarea către secțiile de votare

10:00

Scoaterea de sub urmărire penală a judecătorilor cercetați în dosarul Laundromatului este un eșec al Republicii Moldova, consideră Peter Michalko, ambasadorul UE în țara noastră. Potrivit lui, astfel sunt afectate și angajamentele referitoare la justiție, asumate de RM în fața partenerilor internaționali. Conform diplomatul, pe lângă aspectul ce ține de parteneriatele pe care le are … Articolul „Este un semnal negativ pentru societate și justiție”. Ambasadorul UE în Moldova, despre scoaterea de sub urmărire penală a judecătorilor cercetați în dosarul Laundromatului apare prima dată în ZUGO.