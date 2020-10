Dosarul Bahamas: „ANI și Procuratura Anticorupție s-au angajat într-un ping-pong politic”

09:40

Reporter sub acoperire: Urmează să votez la secția de votare 174, dar am simptome de Covid, sunt răcită, aș putea să solicit urna mobilă? Natalia Batâru, șefa secției de votare nr.174: Dumneavoastră puteți să solicitați dar mai este a doua parte a întrebării ce facem noi toți dacă toți ne molipsim de la dumneavoastră? Reporter sub acoperire: Da, dar eu am dreptul să votez. Natalia Batâru, șefa secției de votare nr.174: Corect, corect, sunt de acord cu dumneavoastră. Vedeți că până la urmă noi su...