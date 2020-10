Guvernul grec impune restricții mai dure la Salonic

15:10

Covid-19 rămâne un subiect actual pe întreg mapamondul. Potrivit experților, ecuația încă are nenumărate necunoscute. În cadrul emisiunii Actualitatea LA RAPORT, medicul pediatru Mihai Stratulat a vorbit despre managementul pandemiei în Republica Moldova, dar și despre propria experiență. Deja sunt aproape 6 luni sau jumătate de an de când am făcut Covid, simptomele din păcate […]