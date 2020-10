Raport: Pandemiile vor deveni mai severe și vor ucide mai multe persoane

20:50

Khloe Kardashian a povestit că s-a luptat cu noul coronavirus mai devreme anul acesta, informează DPA. Diagnosticul de COVID-19 al starului de reality TV a fost dezvăluit într-un promo lansat miercuri pentru a promova un viitor episod din „Keeping Up with the Kardashians”. „Sunt în camera mea”, spune Kardashian în filmuleţul înregistrat în timp ce […]