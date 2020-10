Sesizare la Înalta Curte: Doi deputați consideră că președintele trebuie să-și suspende activitatea în campania electorală

08:40

În pofida pandemiei, volumul investițiilor și al activității economice în primul semestru al anului 2020 în sectorul IT și comunicații a crescut considerabil. Recent, numărul rezidenților Moldova IT Park a depășit cifra de 600 de companii, dintre care circa 100 de companii au aderat la parcul IT pe parcursul anului 2020. Informațiile au fost prezentate de secretarul de stat de Economie, Vitalie Tarlev, în cadrul Forumului regional pentru Europa al Uniunii Internaționale în Telecomunicații.