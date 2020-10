Mai multe asociații ale veteranilor îndeamnă cetățenii să ignore îndemnurile provocatoare de pe rețelele de socializare

18:45

Ion Ceban spune că Igor Dodon este cel mai potrivit pentru funcția de președinte de țară, pentru că el are toate elementele cheie pentru această funcție. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la REN TV.„Eu am să spun de ce Igor Dodon. El are o echipă la toate nivelele. Cel mai importat asta e echipa. Fără echipă nu poți. Eu știu asta personal. Echipa sunt acele persoane cu care poți să te sfătui și care execută ce-ți planifici. Acum cea mai puternică echipă o are Igor Dodon. Aici vorbim și de partid și echipa de la Primăria Chișinău, dar și cea din Parlament. Cum va fi mai departe vom vedea”.Are un program foarte bun, atât pentru Chișinău, cât și pentru țară.„Alții nu au un program. Cu tot respectul, dar toți îl critică pe Igor Dodon. Bine, să presupunem că Igor Dodon e rău, dar ei ce propun? Ce propun pe segmentul economic, în sfera politică, socială? Ce perspective au ei cu privire la școli, universități, grădinițe, Academia de Știință. Nimeni nu are. Omul are o echipă, are merite, are experiență, cu atât mai mult în vreme de pandemie, și are un program bun. De ce să dai vrabia din mână pe cea din spini?”, a declarat acesta.Amintim că Ion Ceban și-a luat concediu timp de o săptămână pentru a-l susține pe Igor Dodon în campania electorală. Astăzi acesta s-a întors la lucru.