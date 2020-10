Cetățeanul Republicii Moldova reținut în dimineața zilei de astăzi de către structurile nerecunoscute de la Tiraspol a fost eliberat

22:50

Ion Ceban spune că Igor Dodon este cel mai potrivit pentru funcția de președinte de țară, pentru că el are toate elementele cheie pentru această funcție. Declarațiile au fost făcut în cadrul unei emisiuni la Ren TV. • „Eu am să spun de ce Igor Dodon. El are o echipă la toate nivelele. Cel mai importat asta e echipa. Fără echipă nu poți. Eu știu asta personal. Echipa este acele persoane cu care poți să te sfătui și care fac ceea pui în plan. ACUM cea mai puternică echipă o are Igor Dodon. Aici vo...