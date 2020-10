Khloe Kardashian a dezvăluit că a fost diagnosticată cu COVID-19

Diagnosticul de COVID-19 al starului de reality TV a fost dezvăluit într-un promo lansat miercuri pentru a promova un viitor episod din "Keeping Up with the Kardashians". „Sunt în camera mea", spune Kardashian în filmuleţul înregistrat în timp ce se lupta cu virusul. "O să fie bine, însă a fost foarte rău timp de câteva zile", povesteşte ea. Teaser-ul nu dezvăluie şi când Khloe, în vârstă de 36 de ani, a fost testată pozitiv pentru noul coronavirus. Ea a adăugat că simptomele sale au inclus vărs...

• • •

