Restricții drastice anti-covid în Europa. Cum va vota diaspora?

13:10

Europa Liberă: Vorbim despre votul din diasporă. Cât de mult contează, cât de mult valorează, ce preț are acest vot al cetățeanului Republicii Moldova aflat departe de casă, în străinătate, acolo unde și-a găsit locul și rostul?Iulia Tănase-Brad: „Votul fiecărui cetățean în cadrul alegerilor este foarte important și chiar dacă avem tendința să ne amăgim sau să ne ascundem cumva după justificarea sau după scuza că votul meu nu ar conta, vai, dar ce schimbă un vot, trebuie să ne privim și să conștientizăm faptul că fiecare vot, de fapt, contează și atunci trebuie să ne mobilizăm, lucru pe care o să-l fac și eu împreună cu familia mea.Pe 1 noiembrie voi merge să votez; deja am făcut acest lucru și continui să-l fac, să îndemn cunoscuții, prietenii mei moldoveni să mergem să votăm, pentru că este foarte important, nu este doar un drept, dreptul la vot este și o obligație. Noi cu toții așteptăm schimbări, am vrea să fie mai bine în Republica Moldova, țara unde ne-am născut, unde am crescut, unde ne-am format și unde am vrea să revenim, dar pentru ca aceste lucruri să se întâmple, noi trebuie să depunem un minim efort. În momentul în care suntem peste hotarele Republicii Moldova și există secții de votare, să facem un minim efort să ne luăm pașapoarte și să ne deplasăm la secția de votare, să ne îndemnăm familiile, frații surorile, pentru că sunt mulți moldoveni care au venit aici cu familii întregi.”Europa Liberă: Și pentru ce o să vă dați votul? Ce schimbări așteptați totuși să se producă în Republica Moldova din moment ce exodul continuă, mulți sunt încă cu bagajele făcute ca să aleagă drumul străinătății? Ce ar trebui să facă cel care obține încrederea cetățenilor în cadrul acestor alegeri prezidențiale?Iulia Tănase-Brad: „Întrebarea este atât de complexă, dna Valentina, încât este greu de răspuns printr-o singură propoziție, trebuie să facă foarte multe lucruri dar, în primul rând, trebuie să se ocupe de justiție. Atunci când într-un stat justiția funcționează, atunci când toate organele de stat și toate instituțiile de stat prețuiesc mult statul de drept și legea este pusă în capul mesei, atunci lucrurile decurg altfel, fie în politică, fie pe plan economic, pe plan social ș.a.m.d. Înainte de toate, cum zic francezii, legea trebuie să fie rege sau regină, în cazul nostru, și atunci lucrurile se vor schimba. Eu știu foarte bine pentru cine voi vota. Eu voi vota potrivit criteriilor pe care mi le-am creat de-a lungul timpului și, în primul rând, voi vota pentru o persoană al cărei program electoral l-am citit. Este important să ne detașăm de aceste multe noutăți, știri, deseori false sau manipulatoare care ne trec prin fața ochilor, și să mergem un pic mai departe, să vedem ce program are acest candidat la aceste alegeri și ce își propune el să facă.”Europa Liberă: Și interesul a fost doar pentru un singur program, al unui candidat sau pentru toți cei opt pretendenți, care aspiră la funcția de șef de stat?Iulia Tănase-Brad: „Pentru toți, dar există foarte multe filtre. Îmi place foarte mult să activez gândirea critică atunci când consum știri și totodată urmăresc foarte atent parcursul tuturor candidaților la alegeri și ce s-a întâmplat de-a lungul parcursului lor politic. Mulți dintre ei aproape toată viața lor profesională și-au petrecut-o în domeniul politic. Și atunci mă întreb: această prezență a lor s-a soldat cu ce anume? Care sunt rezultatele, realizările lor traduse în bunăstarea oamenilor, a familiilor moldovenilor, a familiei mele și a tuturor oamenilor care trăiesc în Republica Moldova? Și atunci când nu văd foarte multe rezultate, acesta este un criteriu care mă face să exclud un candidat. Un alt criteriu este acela de a taxa traseismul, de a taxa persoanele care au fost vizate în investigații jurnalistice pe motive de corupție; mă feresc să aleg sau să realeg conducători care, iată, în ultimul timp au călcat în picioare toate restricțiile sanitare în legătură cu pandemia de COVID. Deci sunt niște lucruri care vorbesc foarte mult despre oamenii care se prezintă la alegeri și trebuie să ținem cont de ele atunci când punem ștampila în dreptul unui candidat sau altul.”Europa Liberă: Apropo, pe electoratul din diasporă îl sperie sau nu restricțiile impuse de această pandemie de COVID-19, pentru că trebuie să vă conformați și regulilor impuse de către autoritățile naționale ale țării unde vă aflați, iar pe de altă parte și la secția de votare trebuie să veniți înarmați cu mască, cu pix, așa cum vă cer autoritățile Republicii Moldova?Iulia Tănase-Brad: „Nu este atât de mare această frică în ceea ce mă privește. Lucrurile, de fapt, sunt foarte simple. Trebuie să ne păzim cu toții de acest virus care ne-a acaparat și timpul, și mințile, și întreaga planetă - ți-au luat un pix de acasă, porți mască, ai dezinfectant, dezinfectant va fi și la secția de votare, acolo unde vom face alegerea, deci, totul este posibil, dacă vrem. Doar o persoană leneșă, probabil, și stresată peste măsură nu va merge să voteze din acest motiv. Este adevărat, acest context pandemic este foarte specific, noi cu toții avem dorința să ne păstrăm viețile și să nu ne îmbolnăvim, este și responsabilitatea noastră să luăm cu noi dezinfectant, să purtăm mască, dacă vrem foarte mult și alte echipamente care ne-ar apăra de acest virus. Deci, doar un leneș nu ar merge, eu așa aș spune. Atunci când toată lumea așteaptă o schimbare, toată lumea trebuie să pună umărul și să contribuie la această schimbare.”Europa Liberă: Și cum vedeți voi Republica Moldova sau cum ați vrea s-o vedeți peste patru ani și, mai ales, pe ce cale să ducă cel care va ajunge în fruntea Republicii Moldova statul Republica Moldova?Iulia Tănase-Brad: „Într-o țară cu un teritoriu geografic atât de mic și cu oameni atât de talentați, o mare parte din care s-au împrăștiat în întreaga lume, acest stat are un potențial extraordinar. Într-o țară atât de mică, lucrurile se pot schimba într-o perioadă foarte-foarte scurtă. Este nevoie doar de foarte multă dorință și de mult efort din partea unor oameni integri, cu multă demnitate, cu mult respect față de propriii concetățeni și oameni cărora nu le este frică de trecutul lor și au o reputație impecabilă. Iată dacă vom avea astfel de oameni în fruntea țării noastre, atunci vom putea să mergem în direcția bună. Direcția bună nu înseamnă Est sau Vest, noi nu suntem obligați să alegem, noi trebuie să știm să trăim împreună cu toți vecinii noștri și cu toți actorii geopolitici, pentru că acesta este contextul în care trăim și trebuie să reușim să ne adaptăm. Direcția bună este un viitor mai bun pentru cetățenii Republicii Moldova, un viitor pe care, iată, îl așteaptă de ani întregi. Și eu îl aștept de când m-am născut, pentru că în curând voi face 30 de ani și de când mă știu, de când vorbesc cu părinții mei și cu alți prieteni și cu persoane mai în vârstă ca mine, tot așteptăm și așteptăm o schimbare. Acum este momentul să facem această schimbare, să nu ne fie lene să ne ridicăm din pat, din fotoliu, de pe canapea și să mergem să votăm.”Europa Liberă: Pentru cei care au reușit să se integreze acolo, în statele în care și-au găsit un job bun, și-au făcut și o carieră, pentru că au un job interesant, ar mai putea calea asta să fie cu două direcții – dus și întors – sau să fie doar într-o singură direcție și să zică că nu le mai pasă de Republica Moldova? Iulia Tănase-Brad: „Niciun moldovean din câți am întâlnit în viața mea din momentul în care am hotărât să trăiesc în afara granițelor Republicii Moldova nu am auzit pe nimeni care să spună că niciodată nu mă voi întoarce în Republica Moldova. Și nici eu nu fac parte din această categorie de persoane, dacă există și intuiesc că ea ar putea să existe. Toți cei pe care i-am întâlnit eu, și acest lucru mă privește și pe mine, noi ducem dorul Republicii Moldova, ne gândim la Republica Moldova, ne dorim ca această țară, care este țara noastră natală, să aibă un viitor prosper, mult mai bun decât ceea ce a fost în aceste câteva zeci de ani de la independență încoace. Nu pot să vorbesc pentru toți oamenii, dar eu cu plăcere deocamdată...”Europa Liberă: Dar acolo, în străinătate, aveți tot confortul. În ce condiții totuși mai puteți să reveniți acasă pentru totdeauna?Iulia Tănase-Brad: „Atunci când voi fi sigură că merg într-o instanță de judecată cu o anumită problemă și voi fi sigură că judecătorul nu va fi susceptibil să ia bani de la persoana cu care mă judec eu, iată când voi avea această încredere că legea este lege, atunci voi veni să lucrez în Republica Moldova. Și atunci când întreprinderile, societățile, companiile străine vor fi și ele interesate să investească în Republica Moldova, atunci voi putea avea și eu siguranța că voi putea să lucrez într-o companie cu deschidere spre internațional. Depinde de profilul fiecăruia, pentru mine companiile cu profil spre internațional sunt importante, de aceea le și menționez, dar întotdeauna trebuie să existe o cale de întoarcere și întotdeauna trebuie să existe foarte mult respect pentru locul unde ne-am născut și de unde am pornit. Cel puțin în cazul meu, acest respect a fost, este și va fi mereu.”