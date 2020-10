De ce se tem moldovenii de exit-poll-uri? 

12:50

Tinerii profesioniști de pe ambele maluri ale Nistrului sunt invitați să genereze soluții inovatoare pentru atenuarea unor probleme sociale sensibile. În contextul Zilei Europene de luptă împotriva Traficului de ființe umane și în condițiile pandemiei, care a favorizat noi tendințe în domeniul traficului de ființe umane, „Generația NIKA" și „Yep!Moldova", în parteneriat cu Misiunea OSCE […] Soluții IT pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane: La Chișinău va avea loc primul hackathon dedicat din regiune