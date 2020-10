Droguri în valoare de peste un milion de lei au depistate la un bărbat din Giurgiulești

14:00

Doi conaționali sunt cercetați pentru aflare în zona de frontieră fără autorizare. Aceștia au fost observați în timp ce acostau pe malul lacului Manta prin intermediul complexului mobil de termoviziune. Mai mult, persoanele au ignorat brutal somațiile patrulei Sectorului Poliției de Frontieră Cahul, părăsind locul cu viteză sporită și accidentând mașina de serviciu. În după […]